Subasta de anime rompe récord de ventas con obras de Studio Ghibli y Akira

Las películas de Studio Ghibli hicieron del anime un producto mucho más accesible aquí en Occidente, y sobra decirlo, pero cuentan con una base de fans sumamente masiva. Como tal, no debería sorprendernos que en una reciente subasta de anime, las obras de este estudio fueran de las más vendidas, al punto de que incluso rompieron un récord de ventas.

Hace no mucho tiempo se llevó a cabo una subasta a cargo de Heritage Auctions, en la cual se subastaron diferentes obras de animes como Dragon Ball, Pokémon, Ghost in the Shell, Akira y Studio Ghibli. En total se registraron ganancias millonarias, y dos de los principales contribuyentes fueron Studio Ghibli y Akira.

Jim Letz, director de arte en Heritage Auctions, habló sobre el éxito de esta reciente subasta:

“Se rompió un récord de ventas. Las subastas de anime definitivamente se volverán un estandarte en el futuro de Heritage Auctions. Ya estamos planeando la siguiente. Mi hijo, que es un gran fan del anime, me llamó y me dijo, ‘¡Te lo dije papá!’. Como un padre de cuatro, que recuerda haber tenido múltiples figuras de Dragon Ball para mis hijos cuando eran más jóvenes, esta definitivamente fue una de mis subastas favoritas.”

Via: ComicBook