Se revelan los requisitos de Returnal para correr en PC

La semana pasada por fin se confirmó que Returnal, la exclusiva de PlayStation, al fin hará su aparición en PC, esto mediante un tráiler que se emitió en la entrega de premios de The Game Awards. Y si bien todo era alegría para todos los que deseaban jugarlo, las cosas cambiaron de rumbo debido a los requerimientos que piden para poder correrlo.

En general, no se necesitan tarjetas gráficas tan potentes para poder ejecutar el título, dado que los usuarios que cuenten con tarjetas de la línea 20 de NVIDIA ya tienen su pase mínimo para jugar. Sin embargo, lo contrastante es la memoria RAM en nivel recomendado, pues se están pidiendo 32GB y el mínimo de 16GB, así que muchos usuarios tendrán problemas.

Aquí los requisitos recolectados en la página de Steam:

Requisitos mínimos

– SO: Windows 10 64-bit

– Procesador: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

– Memoria: 16 GB de RAM

– Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB)

– Almacenamiento: 60 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados

– SO: Windows 10 64-bit (version 1903)Procesador: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz)

– AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

– Memoria: 32 GB de RAM

– Gráficos: NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) AMD RX 6700 XT (12 GB)

– Almacenamiento: 60 GB de espacio disponible

Vale la pena mencionar, que el juego aún no tiene fecha de lanzamiento, por lo que este tipo de detalles podrían cambiar de cara a ponerse a la venta, aunque no se asegura nada. El título que llegará antes es The Last of Us Part I, que muchos esperan no tenga tantos problemas de optimización para poder jugar de manera decente.

Vía: Steam

Nota del editor: Este es un ejemplo de mala optimización pues juegos que pueden estar a la par como Spider-Man: Miles Morales usan 16GB en el recomendado. Ojalá las cosas cambien, sino muy pocas personas lo van a comprar.