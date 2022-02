Platicamos con los desarrolladores de Dying Light 2

Ya pasaron un par de semanas desde el lanzamiento de Dying Light 2, sin embargo, el juego sigue dando de qué hablar conforme los jugadores van adentrándose más y más en su historia y gameplay. Aquí en Atomix tuvimos oportunidad de reseñarlo en su momento, y ahora pudimos platicar con Thomas Gerbaud, World Director para Dying Light 2, sobre algunos de los retos más difíciles que él y su equipo se enfrentaron al momento de diseñar el mundo abierto.

Además, la mecánica del parkour solo funciona porque el diseño de niveles de la ciudad está hecho para ella, así que cualquier añadido tenía que servir a una visión más amplia de lo que queríamos que fuera la experiencia. Un buen ejemplo de ello es el parapente: en este caso, se trataba de una ambición para llegar al siguiente nivel en términos de navegación, para elevar el Parkour con el planeo – correr, saltar, VOLAR, correr, saltar, VOLAR, etc. – todo ello sin dejar de fluir: ese delicado equilibrio entre el control/la habilidad y el desafío que, cuando se consigue, es tan estimulante que puedes pasar horas simplemente navegando por la Ciudad… y no verás pasar el tiempo.”

“Como ya se ha dicho, la mecánica de Parkour es el núcleo de la experiencia de segundo a segundo. Es el corazón de lo que es Dying Light. Así que puedes imaginar que estábamos extremadamente cauteloso a la hora de realizar cambios o añadir nuevas herramientas, con múltiples revisiones y pruebas de juego exhaustivas centradas en lo que se siente con un pad en la mano. Como dice el refrán: si no está roto, no lo arregles.

3) Los detalles: son los que venderán tu mundo al público. Si no tienes historias concretas, señales visuales, anécdotas, detalles del entorno, etc., que “converjan” para ilustrar concretamente tus intenciones de alto nivel y la estructura de nivel medio, todo será un fracaso.

“En realidad tenemos vehículos: tenemos bicicletas 😉

Más en serio, aunque tuviéramos vehículos en The Following, la ciudad fue diseñada para la exploración a pie (y en parapente). Dicho esto, aunque no sea nuestro objetivo principal, no excluimos tener vehículos en el contenido posterior al lanzamiento. “