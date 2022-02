¿Quién es Caitlyn, la sheriff de Piltóver?

Seguimos con nuestra serie en donde te explicamos con más detalle los campeones de League of Legends que aparecieron dentro de Arcane, y en esta ocasión toca hablar de Caitlyn, la sheriff de Piltóver. Caitlyn llegó a League of Legends en enero de 2011, por lo que este personaje ya lleva un muy buen rato dentro del popular MOBA. Al igual que Vi, esta tiradora sigue siendo muy relevante en la escena competitiva del juego gracias a su enorme alcance y habilidades que le permiten tener un dominio en la etapa de carriles.

Además de su versátil kit, Caitlyn es un personaje que destaca por su increíble alcance, algo que le permite mantener la distancia en los enfrentamientos así como hacer daño constante a los rivales.

Son pocos los tiradores que tienen el mismo alcance que Caitlyn, por lo que esta campeona puede resultar ser un verdadero dolor de cabeza durante la fase de carriles. Además, al combinarla con un buen campeón de soporte, será sumamente difícil eliminarla.

Una de las desventajas que tiene Caitlyn, es su poca movilidad. Si bien tiene sus trampas y su red para mantener cierta distancia y control sobre sus enemigos, no hay mucho que el personaje pueda hacer contra otros con mejores opciones de movilidad. Es por eso que Caitlyn requiere de un soporte que pueda mantenerla viva en las peleas en equipo.

Para sobrevivir contra Caitlyn, es importante no subestimar su daño y su alcance, pues como te decía anteriormente, ningún otro tirador de LoL se le compara en esto último. Además, es fácil que pueda rematarte con su habilidad definitiva Ace in the Hole, la cual apunta automáticamente y hace una enorme cantidad de daño, sin mencionar su increíble rango.

Caitlyn juega un importante papel dentro de Arcane y se convierte en una gran aliada para Vi en su travesía por rescatar a Jinx. El personaje también tiene cierto vínculo afectivo con Jayce, otro personaje del cual te estaremos platicando en otra nota.

