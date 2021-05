Pista apunta a la posible llegada de NieR Replicant ver.1.22 al Nintendo Switch

NieR Replicant ver.1.22474487139… llegó a PS4, Xbox One y PC el pasado mes de abril, y le dio la oportunidad a millones de jugadores de experimentar la desgarradora aventura de Yoko Taro que llegó al mercado originalmente en 2010. Aunque en su momento este título no estuvo disponible para Nintendo Switch, un nuevo reporte por parte de un data miner revela que esto podría cambiar en un futuro.

De acuerdo con un usuario de Reddit, el código fuente del NieR Replicant ver.1.22474487139… cuenta con una referencia al NX, el nombre código que tenía el Switch antes de su revelación. Aunque esto no significa que una versión de este juego para la consola híbrida está en camino, parece que Square Enix estuvo considerando esta opción.

De igual forma, el dataminer señala que en las etapas finales del desarrollo no se encuentra esta referencia al NX, lo que respalda la teoría de que esto solo es un vestigio de una prueba. Sin embargo, considerando la popularidad del Switch, no se descarta la posibilidad de ver una versión de la nube para esta consola. De igual forma, si los rumores del Switch Pro son ciertos, ver una versión de NieR Replicant ver.1.22474487139… para esta consola no suena tan descabellado.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este juego aquí.

Vía: VGC