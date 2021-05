A partir de hoy, múltiples juegos de Need for Speed serán retirados de tiendas digitales

Tristemente, Electronic Arts ha confirmado que a partir de hoy estarán retirando una amplia variedad de juegos de Need for Speed de plataformas digitales, junto con sus respectivas tiendas virtuales dentro de cada uno de ellos. ¿La razón? EA eliminará el componente online de estos títulos, además de que prefieren enfocar sus recursos en los futuros proyectos de la franquicia.

Estos son los juegos que serán retirados de tiendas digitales:

– Need for Speed Carbon

– Need for Speed Undercover

– Need for Speed Shift

– Need for Speed Shift 2: Unleashed

– Need for Speed The Run

La información fue compartida por Max, community manager de EA, en una publicación de Reddit, donde se puede leer lo siguiente:

“Las decisiones de retirar juegos nunca son fáciles, pero ahora nos estaremos enfocando en el futuro de Need for Speed. Los equipos de desarrollo han invertido un amplio tiempo en el mantenimiento, soporte y actualizaciones para estos títulos, y nos encanta verlos jugarlos. Pero la cantidad de jugadores que tienen estos juegos ha llegado a un punto en donde para nosotros ya no es razonable mantenerlos activos.”

Específicamente, se dio a conocer que el próximo 31 de agosto será el día en que los componentes online de todos estos juegos sean desactivados por completo, así que todavía tienes tiempo para echarte unas últimas partidas con tus amigos o con desconocidos.

Fuente: Reddit