Los gamers atacan de nuevo. Ahora le dijeron ‘gorda’ a Aloy

Una vez más los jugadores están enojados por cuestiones que parecen no tener sentido. La semana pasada se reveló el primer gameplay de Horizon Forbidden West, la esperada exclusiva de PlayStation para 2021. Aunque muchos nos sorprendimos por lo bien que se ve el juego, un grupo expresó su descontento ante el diseño de Aloy, y es que muchas personas no están contentas con que este personaje tenga unas mejillas grandes.

Desde la semana pasada, varias personas han llenado Twitter con comentarios ofensivos e imágenes en donde se burlan del diseño de Aloy, al grado de acusar a este personaje de “ser gorda”. De igual forma, otras personas se quejan de que Sony está haciendo que sus protagonistas tengan rasgos “masculinos”, esto seguramente en referencia a Abby de The Last of Us Part II. Un usuario incluso llegó a comentar lo siguiente:

Is it me or Sony be making their lead female protagonist look masculine as hell..barely no curves or rough non feminine features..Unlike the average woman. Like *cough cough..TLOU2’s Ellie…etc. Just saying #My2cents

Pic from the game on the left, fan made on right. Hire fans lol pic.twitter.com/S1tLnmO7l6

— 𝘼𝙥𝙚𝙭𝘼𝙡𝙥𝙝𝙖𝙅 (@ApexAlphaJ) May 30, 2021