El State of Play de Horizon Forbidden West estableció un nuevo récord para Sony

Sin duda alguna, Horizon Forbbiden West será uno de los juegos mejor vendidos en PlayStation. El día de ayer por la tarde Sony llevó a cabo un nuevo State of Play dedicado a mostrar 15 minutos de gameplay de este título, y tan solo por las cifras que esta presentación acumuló, podemos decir con toda seguridad que sus cifras de venta serán igual de impresionantes.

¿Por qué decimos esto? Pues porque este State of Play ya tiene 2.4 millones de vistas en menos de 24 horas, convirtiéndolo así en la presentación de un solo juego más vista en la historia de Sony. Para que te des una idea, Demon’s Souls acumuló 2.2 millones, Ghost of Tsushima 1.9 millones, The Last of Us Part II 1.5 millones, y Ratchet & Clank: Rift Apart se quedó en 971 mil vistas.

Evidentemente, esto no es la única métrica fija para el éxito, pero está claro que la gente está muy emocionado por la nueva aventura de Aloy en la costa Oeste de los Estados Unidos. Tristemente, Guerrilla Games no dio fecha exacta de lanzamiento pero aseguran que su desarrollo va progresando como debería.

Fuente: BenjiSales