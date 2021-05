¡Horizon Forbidden West estrena 14 minutos de gameplay, y aquí los puedes disfrutar!

Como ya se esperaba, durante el State of Play del día de hoy tuvimos un extensivo vistazo al gameplay de Horizon Forbidden West corriendo en un PS5. Por 14 minutos fuimos deleitados por este increíble adelanto, donde tuvimos la oportunidad de ver un poco más del sistema de combate, ataques especiales, las diferentes armas, la habilidad de sumergirse en el agua, y algo de la historia que Guerrilla Games está preparando para nosotros.

Sí, como lo vieron, Aloy ya tiene acceso a un gancho y un paracaídas, como el de Breath of the Wild, lo cual hará que la exploración sea extraordinaria de principio a fin. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento para Horizon Forbidden West. De igual forma, se compartieron nuevas imágenes del juego, las cuales puedes checar a continuación:

Vía: State of Play