Consigue Little Nightmares gratis en PC

Little Nightmares debutó en 2017 y rápidamente se convirtió en uno de los juegos más populares entre la comunidad. Apenas este año llegó su secuela, que también fue muy bien recibida entre los fans y la comunidad. Si todavía no has jugado la primera entrega de la saga, ahora es tu momento puesto que ya lo puedes descargar gratuitamente en PC.

Si tienes una cuenta en Steam, ya es posible descargar el primer Little Nightmares totalmente gratis y sí, puedes quedártelo para siempre. Basta con dirigirte a la página del juego y dar click en el botón “Añadir a la cuenta” y listo. Sin embargo, esta opción no será permanente y tienes hasta el 30 de mayo para conseguirlo sin pagar ni un solo centavo.

Otro punto importante es que esta promoción no incluye a su DLC, pero tampoco te preocupes demasiado, puesto que normalmente está en oferta y su precio puede llegar a bajar muchísimo.

Fuente: Steam