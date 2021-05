Guerrilla aclara que en efecto, aún no tienen fecha exacta para Horizon Forbbiden West

El State of Play de hoy dedicado a Horizon Forbidden West nos trajo casi 20 minutos de gameplay, y aunque la gran mayoría de nosotros esperábamos finalmente conocer su fecha de lanzamiento, tristemente no fue así. Poco después de que finalizará la transmisión, Guerrilla Games compartió un mensaje donde aseguran a los fans que todo va bien con su desarrollo.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Guerrilla publicó lo siguiente:

Thanks for watching our #HorizonForbiddenWest gameplay reveal! We don’t have an exact release date just yet, but development is on track and we will have an update for you very soon – thank you as always for your ongoing support!

— Guerrilla (@Guerrilla) May 27, 2021