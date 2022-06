Phil Spencer opina del State of Play más reciente

El día de ayer fue bastante increíble para el público de PlayStation, dado que se celebró un nuevo State of Play, con anuncios increíbles como el remake de Resident Evil 4 y hasta el gameplay de Final Fantasy XVI. El evento se hizo tan grande que muchos usuarios comentaron de este mismo, incluso el presidente de Xbox dio su comentario al respecto.

Según sus palabras mediante un tweet, Phil Spencer confesó haberse entusiasmado con el State of Play, pues esto significa el inicio de grandes eventos que ocurrirán durante el transcurso de junio. A esto le añade que el Summer Game Fest está a nada de iniciar, y claro, su más grandes esperanzas las tiene en el Xbox and Bethesda Showcase.

Aquí su tweet:

I love this time of year. Teams working to excite players. #StateofPlay was a great start yesterday, really looking forward to #SummerGameFest and obviously excited for #XboxBethesda Showcase. Energizing to see all the excitement in our industry and the artform of games.

— Phil Spencer (@XboxP3) June 3, 2022