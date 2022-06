Las veces que Star Wars ha roto su propio canon

La galaxia de Star Wars es extensa. Con una franquicia con más de 40 años de legado, videojuegos, libros, series, películas, cómics y mucho más, cientos de personas han contribuido algo a esta franquicia. Sin embargo, no todos han tenido la oportunidad de leer cada pequeño detalle sobre la historia canónica de Star Wars. Esto ha provocado un par de errores, y es algo que recientemente vimos visto con Obi-Wan Kenobi. De esta forma, aquí te presentamos algunos de los fallos de continuidad que ha presentado el canon actual de Star Wars.

Satélite de la segunda Death Star

Como recordarán, en The Rise of Skywalker, Rey y compañía viajan al planeta de Kef Bir para investigar una sección de la segunda Death Star. Sin embargo, en Star Wars Battlefront II hay una misión en donde esa misma pieza de la Death Star se encuentra en la luna de Endor. No es un detalle que cause constantes peleas dentro de los fans de Star Wars, pero es un ejemplo de diferentes equipos creativos no colaborando entre ellos.

Rey y Poe Dameron ya se conocían

Está claro que hay muchos elementos que no tienen alguna continuación en la trilogía de las secuelas. Uno de estos se contradice así mismo. En la película de The Last Jedi, podemos ver a Rey y a Poe conocerse por primera vez, algo que ellos dejan en claro, esto al final de la cinta. Sin embargo, en la novela de The Force Awakens, la cual es canon, estos personajes interactúan por primera vez al final del libro.

Snoke no sabía cómo es que el Imperio fue derrotado

Regresando a los libros, la novela de The Force Awakens cuenta con una conversación entre Kylo Ren y Snoke, de la cual vimos una parte en la película, en donde el malvado Sith señala que ha estado presentes en el universo de Star Wars desde la época del Imperio. En la novela incluso se da una explicación de por qué Darth Vader y Palpatine fueron derrotados. Sin embargo, en The Rise of Skywalker se revela que Snoke es solo un clon del Emperador, por lo que su conversación, dos películas atrás, no tiene mucho sentido.

El escape de Kanan Jarrus

Kanan Jarrus es un Jedi que vimos por primera vez en Star Wars Rebels. Él es uno de los pocos personajes que sobrevivió a la Orden 66. Sin embargo, hay diferentes versiones de este evento. El cómic de Star Wars Kanan The Last Padawan y The Bad Batch cuentan el mismo evento, en donde la maestra de este joven aprendiz es asesinada, y el niño escapa. Aunque esto se respeta entre las dos versiones, elementos como el día, lugar y la aparición de los clones varían entre ellas.

Los dados de Han Solo

En el libro de Star Wars The Force Awakens Visual Dictionary se menciona que Han Solo ganó el Halcón Milenario en una puesta usando unos dados dorados especiales. Estos objetos aparecen en The Last Jedi, ya que eran un elemento para promocionar Solo: A Star Wars Story. Sin embargo, en esta precuela se ve que Han se hace de la famosa nave espacial en un juego de cartas. Junto a esto, los dados de oro ya estaban encadenados al inicio de esta cinta.

La transmisión de A New Hope

En A New Hope, justo al inicio de la película, cuando Vader logra capturar a Leia, el Sith menciona que encontraron a los rebeldes gracias a una serie de transmisiones. Sin embargo, Rogue One contradice esto, ya que en esta cinta podemos ver que no se emitió ninguna transmisión, y el Imperio encontró a Leia gracias a un ataque previo que era seguido por Darth Vader.

El sable de luz de Yoda

Por último, uno de los casos más recientes surgió en The Book of Boba Fett. Recordemos que hay un episodio enfocado al entrenamiento entre Grogu y Luke Skywalker. Al final de este encuentro, el Jedi le presenta a Baby Yoda la opción de elegir una armadura que le trajo Din Djarin, o el sable de luz de Yoda. El problema es que el sable de luz de Yoda fue incinerado después de los eventos de Revenge of the Sith, justo como su puede ver en el primer volumen del cómic de Darth Vader.

Estos son algunos de los errores de continuidad más famosos de los últimos años en el canon actual de Star Wars. Como pudieron ver, la mayoría surgen cuando se comparan diferentes materiales oficiales. Es muy seguro que este tipo de inconvenientes sigan sucediendo en un futuro. Junto a esto, existe la posibilidad de que alguna película o serie eventualmente corrijan estos fallos narrativos.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre el reciente error canónico de Obi-Wan Kenobi aquí.

