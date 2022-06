Resumen – State of Play [02/06/2022]

Hace pocos minutos se llevó a cabo un nuevo State of Play, evento en el que PlayStation nos trae las más grandes novedades que llegarán a sus consolas, aquí se incluyen tanto PS4 como PS5. En esta ocasión tuvimos anuncios para casi todos los públicos, así que si te llegaste a perder el evento, no te preocupes, pues te traemos un resumen bastante compacto.

El primero de los anuncios fue ni más ni menos que el remake de Resident Evil 4, el cual ya tiene fecha para el 24 de Marzo del 2023, incluso tendrá contenido para el PlayStation VR2.

Después de esto llegó una avalancha de juegos VR, en los que destaca Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints and Sinners: Chapter 2, Horizon Call of The Mountain, y No Man’s Sky.

Esto continuó con el anuncio de Marvel’s Spider-Man Remastered para la PC. Llegará el 12 de agosto a Steam.

Stray ya cuenta con una fecha oficial de lanzamiento, el 19 de julio. Esto fue acompañado con un nuevo tráiler para el juego independiente.

The Callisto Protocol ofreció un nuevo avance. A esto se le suma su fecha de lanzamiento, siendo el 2 de diciembre su arribo a consolas de la familia PlayStation.

Después, Capcom siguió dando sorpresas, pero ahora con Street Fighter VI, el cual muestra sus nuevos gráficos y personajes. Se confirma su llegada para el 2023.

También vimos que Xbox perdió su exclusividad con el indie Tunic. Llegará el 27 de septiembre a PS4 y PS5.

Casi para terminar tuvimos un avance de Season: A Letter to the Future. Juego que llegará a las consolas de PlayStation este otoño.

Para cerrar con broche de oro, se dio un nuevo avance para el esperado Final Fantasy XVI, el cual se ve bastante influenciado por el título XIV, ya que tiene algunos comandos un tanto más complejos de lo usual en un juego de un solo jugador. Llegará el verano de 2023.

Vía: PlayStation