Phil Spencer anticipa “emocionantes sorpresas” para la presentación de Xbox en E3

El día de ayer se confirmó la alineación oficial de E3 2021 y sí, Xbox estará de regreso este año. Mucha gente está emocionada por ver lo que Microsoft nos presentará en los próximos meses, y Phil Spencer, jefe de Xbox, también. Este ejecutivo anticipó “emocionantes sorpresas” para su presentación de este año, pero ¿exactamente qué podemos esperar de ellos?

Después de que se confirmara la noticia, Spencer compartió sus opiniones en Twitter sobre la presentación de Xbox. Reconoció que estos eventos son “prueba de que la industria es más fuerte cuando trabajamos juntos”, pero la parte importante es que el ejecutivo también adelantó noticias emocionantes para este evento.

Glad to see the game industry coming together again in June for a digital E3. This and other summer events are proof that our industry is strongest when we work together. Looking forward to sharing what we have in store this summer.

— Phil Spencer (@XboxP3) April 6, 2021