Control ha generado $70 millones de dólares desde su lanzamiento en 2019

Por último, y no menos importante, la franquicia de Bloodstained generó $3.9 millones de dólares durante los últimos seis meses. El más reciente juego de la saga, Bloodstained: Curse of the Moon 2, fue lanzado en julio del año pasado y contribuyó enormemente a estas cifras, aunque Ritual of the Night participó en muchas promociones en este mismo periodo de tiempo. Este último es considerado por su creador, Koji Igarashi, como el “primero de muchos pasos”, así que ciertamente habrá nuevo contenido si tomamos en cuenta el éxito de la IP.

Otros títulos que también se han vendido bien incluyen los siguientes:

– Death Stranding para PC ($27.6 millones de dólares)

– Assetto Corsa ($10.7 millones de dólares)

– Terraria ($5.2 millones de dólares)

– Payday 2 ($2.7 millones de dólares)

Fuente: Digital Bros