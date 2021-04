505 Games adquiere la IP de Ghostrunner por casi $6 millones de dólares

¿Te acuerdas de Ghostrunner? Este juego que combina el parkour con la estética cyberpunk debutó el año pasado, poco antes de que se lanzarán las consolas de nueva generación, y fue bastante bueno. 505 Games vio potencial en la franquicia, y decidieron comprar la IP por $5.8 millones de dólares.

Según lo reporta GamesIndustry.biz, 505 Games trabajó publicando el juego con All In Games el año pasado, pero ahora ya compraron los derechos del título, convirtiéndolos así en su único dueño, junto con “todas las licencias para las soluciones tecnológicas utilizadas dentro del juego.”

All In Games utilizará este dinero para ampliar su catálogo de juegos en un futuro, pero la compañía seguirá recibiendo una pequeña parte de las ganancias de Ghostrunner. Aparentemente, 505 Games originalmente quería competir contra All In Games por la IP, antes del lanzamiento del título, pero “no estaban dispuestos a pagar la cantidad” esperada.

