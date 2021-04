Ventas de Crash 4 se disparan tras el lanzamiento del juego para celulares

Crash Bandicoot 4: It’s About Time ha estado escalando las tablas de ventas en los Estados Unidos, esto tras el estreno del spinoff para celulares, Crash Bandicoot: On The Run, que en estos momentos está gozando de muchísima popularidad. De hecho, un reporte de Sensor Tower afirma que el juego ya ha sido descargado más de 25 millones de descargas desde su lanzamiento la semana pasada.

El siempre confiable Mat Piscatella, analista de la firma NPD Group, que se encarga de monitorear cifras de ventas de videojuegos y consolas en Estados Unidos, asegura que Crash 4 se ha convertido en lo más vendido de estos últimos días, ascendiendo rápidamente en las tablas de PlayStation 4 y PlayStation 5.

