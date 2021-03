¡Crash Bandicoot: On the Run ya está disponible en dispositivos móviles!

Después de varios rumores y filtraciones, Crash Bandicoot: On the Run, el juego móvil de este marsupial, ya está disponible en dispositivos móviles iOS y Android. Al tratarse de un título free-to-play, la descarga será gratuita, pero tendremos la opción de adquirir ciertos elementos con dinero real.

On the Run es un runner, en donde podemos completar una serie de retos específicos. De igual forma, tendremos a nuestra disponibilidad una serie de misiones contrarreloj, crafting, la habilidad de construir una base y mucho más. Por otro lado, King, los desarrolladores, han prometido una serie de actualizaciones que introducirán más elementos cosméticos nuevos y clásicos.

Crash Bandicoot: On the Run! unleashed onto your phone! Yes now, no joke, it's actually out right now, you can take him anywhere, no more waiting, you can play it now https://t.co/x0IZD7gX9J pic.twitter.com/pVG2GUO0AU

— Crash Bandicoot: On the Run (@CrashOnTheRun) March 25, 2021