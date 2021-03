Fantasian podría ser el último juego de Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy

Tal parece que Fantasian puede ser la fantasía final de Hironobu Sakaguchi. En recientes declaraciones, el famoso desarrollador de videojuegos insinuó que este nuevo título podría ser su última participación en la industria.

Hace un par de semanas se reveló que Fantasian podría ser el último juego de Nobuo Uematsu, famoso compositor de la serie de Final Fantasy. Ahora, en una reciente entrevista con VGC, Sakaguchi, creador de la icónica franquicia de RPG de Square Enix, ha revelado que podría retirarse de la industria después de terminar el desarrollo de su nuevo título. Esto fue lo que comentó:

“Creo que es ciertamente posible que este sea mi último proyecto, y eso es algo que me rondaba por la mente mientras lo desarrollamos.

Actualmente estamos dando los últimos retoques a la segunda parte de Fantasian, y las cosas empiezan a calmarse. Para ser completamente honesto con ustedes, no he pensado demasiado cuáles serán los pasos futuros para la compañía o a dónde queremos llegar, y creo que me vendrían bien unas vacaciones entre lo de ahora, y lo que sea que hagamos a continuación. Así que ya veremos lo que ocurre, está todavía por verse”.