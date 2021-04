No Man’s Sky recibe una nueva expansión gratuita bajo el nombre de Expeditions

No cabe duda alguna que Hello Games se ha estado esforzando bastante con No Man’s Sky, un juego que originalmente generó mucha controversia por todas las funciones recortadas que se nos prometieron y que no llegaron al título durante su lanzamiento. Ahora, los fans de esta aventura intergaláctica ya pueden empezar a disfrutar de una nueva expansión totalmente gratuita llamada Expeditions.

¿En qué consiste Expeditions? Acá la explicación de Sean Murray, jefe de Hello Games:

“Por primera vez estaremos acomodando a todos los jugadores juntos en el mismo planeta y los enviaremos en expediciones comunitarias. A través del planeador de Expediciones, los Viajeros pueden embarcarse en una serie de objetivos, cada uno de ellos trayendo consigo mismo nuevos retos – algunos simples, otros solo serán alcanzables para los jugadores más dedicados. Los objetivos completados desbloquearán increíbles parches que puedes presumir, y mucho nuevo contenido que podrás acceder a lo largo de todos tus archivos de guardado.”

Esta actualización también incluye numerosas mejoras para el juego, mismas que puedes ver en el tráiler de aquí arriba. Esta actualización ya está disponible en estos instantes para No Man’s Sky, y como te decía antes, no tienes que pagar un solo centavo por ella.

Fuente: Hello Games