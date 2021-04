Psychonauts 2 sí saldrá este año, reiteran sus desarrolladores

Ya han pasado poco más de tres meses desde que supimos algo sobre Psychonauts 2, así que entendiblemente, los fans se están empezando a preocupar. Pero quédate tranquilo, puesto que sus desarrolladores han reiterado que el juego sigue en pie para lanzarse este año.

En un reciente tweet de Double Fine, un fan les preguntó dónde estaba el juego y por qué seguían retrasándolo tan seguido. Tim Schafer, creador del título, contestó que el equipo “se está asegurando de que quede bien”. Cuando se les volvió a preguntar si el juego estaría estrenándose este año, sus desarrolladores contestaron que “sí”.

yes. — Double Fine (@DoubleFine) April 7, 2021

Aunque Psychonauts 2 todavía no tiene fecha de estreno, parece que ya no falta mucho para el día de su estreno. En caso de no tener ningún tipo de novedad de aquí a junio, seguramente veremos al título presente en E3.

Fuente: Double Fine