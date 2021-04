Mass Effect Legendary Edition ya concluyó su desarrollo

Falta poco más de un mes para el lanzamiento de Mass Effect Legendary Edition, y por suerte, ya no tienes que preocuparte por algún retraso. Mac Walters, director del juego, confirmó que su desarrollo principal ha concluido, es decir, lo podemos esperar con toda seguridad el próximo 7 de mayo.

Mass Effect Legendary Edition has gone GOLD! It’s been quite a journey – time to celebrate briefly. Maybe even dance a little… if that’s you’re thing. #MassEffect #Legendary pic.twitter.com/cvDmGjFrSi

— Mac Walters (@macwalterslives) April 9, 2021