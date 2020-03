Pasado, presente y futuro de PlayStation Now

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

Transcurría junio de 2012 y Sony anunciaba la adquisición de Gaikai Inc., compañía especializada en streaming de juegos en la nube, por una inversión de $380 millones de dólares. La idea de Sony Entertainmnent Interactiveconsistía en adoptar una arquitectura tecnológica ya desarrollada que permitiera reducir las curvas de aprendizaje y sobretodo, poder distribuir sus principales videojuegos en otras plataformas como televisores y computadoras personales.

A inicios de 2014, se anunció formalmente PlayStation Now, servicio que durante ese año estuvo en fase Beta en sistemas como PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita y televisores Bravia. Posteriormente, en enero de 2015, el servicio incursionó formalmente al mercado estadounidense centrándose únicamente en PS4 y PC.

Actualmente, la idea de Sony sigue resultando atractiva y ambiciosa. No obstante, existieron factores que no han permitido alcanzar el máximo potencial en torno a una adecuada estrategia comercial. A continuación se muestran los más relevantes:

Precio

En un principio, la suscripción mensual ascendía a $20 USD y en algunos periodos de ventas especiales se podía conseguir un lapso de un año por $100 USD. Después del crecimiento de Xbox Game Pass y la incursión al mercado de Google Stadia, se ha suscitado una nueva rebaja en los precios: $60 USD anuales o $5 USD mensuales.

Funciones de la plataforma

Todavía persiste la confusión por parte de los usuarios sobre cómo funciona PlayStation Now. En un principio, todos los títulos se reproducían en la nube y si la conexión de internet fallaba, la partida se interrumpía. Hoy en día, la plataforma no sólo reproduce contenido instantáneo de PS3 sino que permite descargar a instalar localmente a la consola juegos de PS4 y algunos de PS2, para gozar de una mejor experiencia.

Catálogo de juegos

La librería de PS Now es extensa y cuenta con más de 800 juegos incluyendo interesantes exclusivas first party. Por ejemplo, es posible encontrar títulos como Control, Shadow of the Tomb Raider y Horizon Zero Dawn, entre otros. En el servicio también hemos visto a Grand Theft Auto V o God of War. A pesar de las grandiosas incorporaciones, el periodo de permanencia en el catálogo es más corto que en otras plataformas como Xbox Game Pass y los juegos first party no están disponibles en su lanzamiento.

Campaña de marketing

De momento, para Sony, PlayStation Now no es considerado como un bastión en su estrategia de marketing. La plataforma referida se promociona de manera complementaría en el blog de la compañía o en sus de redes sociales, destacando que no existen cuentas específicas con el nombre del servicio. Tampoco se ha llevado a cabo una integración de PS Now con PlayStation Plus.

Base instalada de usuarios

A finales de 2019, PlayStation transmitió a sus accionistas que su servicio en streaming había tenido un crecimiento considerable y se acercaba a alcanzar un millón de suscriptores. Mientras más consumidores volteen a ver a PS Now, es un hecho que las desarrolladoras mostrarán mayor interés en el mismo y podremos ver nuevas exclusivas.

No queda duda de que PlayStation con PS4 goza de un sobresaliente posicionamiento en el mercado y sus usuarios son leales a la marca, por lo que una gran parte de ellos migrarán por inercia a PS5. El reto consistirá en ganar a nuevos clientes y en retener a los que podrían mostrarse indecisos.

PlayStation Now tiene un gran potencial tomando en cuenta que los esfuerzos para llevar a cabo su implementación comenzaron desde hace ocho años y todavía no se han incorporado juegos clásicos del primer PlayStation, sin embargo, la estrategia de marketing no ha tenido el empuje comercial esperado. Es factible que este servicio se convierta en un referente para Sony en los próximos años, porque si bien no es su prioridad, la tendencia del mercado se mueve hacia esa dirección.