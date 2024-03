Otro emulador de Nintendo cierra sus puertas

La escena de la emulación se encuentra en una extraña posición en estos momentos. Tal parece que después del cierre de Yuzu y Citra a manos de Nintendo, no muchos quieren enfrentarse a la Gran N en corte. De esta forma, recientemente se dio a conocer que Pizza Emulators, responsables por dos populares emuladores en Android, han cerrado sus puertas, y los padres de Mario pudieron ser los responsables.

Por medio de sus redes sociales, Davide Berra, responsable de este software, reveló que ha tomado la decisión de cerrar Pizza Emulators y eliminar por completo sus emuladores de la Google Play Store de forma inmediata. El desarrollador señaló que esta decisión la tomó para enfocarse por completo en su familia. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Después de siete increíbles años de desarrollo y aventuras con mis aplicaciones, tomé la difícil decisión de eliminarlas permanentemente de la Play Store. Mi familia es lo primero y por esta razón he elegido priorizar a mi familia sobre el desarrollo de mis aplicaciones. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su increíble apoyo a lo largo de los años. Sus palabras de aliento, retroalimentación y apoyo constante han sido una fuente de inspiración para mí y mi trabajo. Gracias de nuevo por todo. Han sido fantásticos”.

Si bien Berra no hace mención de Nintendo, no es difícil pensar que los recientes casos de Yuzu y Citra jugaron un papel en su decisión. Recordemos que los responsables del emulador de Switch tienen que pagar una multa millonaria. Si la Gran N emitiera una demanda en contra de Pizza Emulators, su creador se vería en una crisis financiera que no solo lo afectaría a él, sino a toda su familia.

Solo nos queda por ver si otros emuladores optan por abandonar esta industria por miedo de enfrentarse legalmente a Nintendo, o si seguirán por este camino. En temas relacionados, juez habla sobre el caso de Yuzu. De igual forma, Yuzu regresa con un nuevo nombre.

Nota del Editor:

Los emuladores son importantes. Davide Berra está en todo su derecho de terminar su soporte para Pizz Emulator, solo espero que esta decisión no sea el resultado del miedo ante Nintendo. La venta de ROMs es el problema, así como la disponibilidad de estas experiencias.

Vía: My Nintendo News