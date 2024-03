Hayao Miyazaki agradece a la academia por el premio Oscar

El domingo pasado se llevó a cabo una emisión más de los premios Oscar, la cual galardona las producciones cinematográficas de manera anual, teniendo como resultado una competición en la que solo personas de gran nombre en la industria se reúnen para celebrar lo mejor de lo mejor. Dentro de la categoría de película de animación había contendientes formidables, pero solo una filmación se hizo con la estatua de color oro, y esa fue El Niño y la Garza de Estudio Ghibli.

Para quien no haya podido ver la premiación, se afirmó que el director de la cinta, Hayao Miyazaki, no podría asistir a la ceremonia por cuestiones de edad, por lo que se limitaron a conservar el premio para enviarlo posteriormente a las tierras de sus creadores, Japón. Aún así, eso no evitó que tanto el creativo como el productor, Toshio Suzuki, dieran algunas palabras agradeciendo a la academia por haber sido nominados al galardón, y por supuesto, premiados por la cinta.

Acá la sinopsis de la película:

Mahito, un joven de 12 años, lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante informa a Mahito de que su madre sigue viva, entra en una torre abandonada en su busca, lo que le lleva a otro mundo. El título de la película se basa en la novela de 1937, ‘Kimitachi wa Dō Ikiru ka’ escrita por Yoshino Genzaburō pero la película presenta una historia original que no guarda relación con la novela.

Por ahora, El Niño y la Garza ya no está disponible en cines, pero es posible que sea integrada en algún servicio de streaming pronto.

Nota del editor: La verdad es la cinta que más ha destacado de entre todas las disponibles. Spider-Man es buena, pero también su antecesora ya había ganado un Oscar, por lo que mejor hay que esperar a la tercera parte que llegará hasta el 2025.