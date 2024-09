One Piece estrena calendario con sus personajes

Con más de 20 años en publicación, One Piece se ha posicionado como uno de los animes y mangas más importantes de la cultura popular. El trabajo de Eiichirō Oda se ha caracterizado por darle un gran peso al detalle de cada personaje, islas y rincones que recorremos. De esta forma, se ha compartido un sitio web en donde podemos encontrar un calendario con el cumpleaños de todos los personajes de One Piece.

Recientemente, el sitio oficial de One Piece compartió un calendario en donde podemos encontrar las fechas de nacimientos de cientos de personajes de esta obra. Desde los héroes que todos reconocemos, pasando por algunos de los villanos más queridos por los fans, hasta los acompañantes secundarios de los cuales poco se acuerdan.

Si bien el sitio está en japonés, la opción de traducir que ofrece Google Chrome es más que suficiente para esta tarea. De igual forma, aquí también se ofrece información adicional para cada personaje. Es así que todos los fans también pueden poner a prueba su conocimiento de One Piece y averiguar si tienen lo necesario para declararse genuinos admiradores de esta obra. En temas relacionados, te decimos si vale la pena One Piece Odyssey en Switch o no. De igual forma, el nuevo capítulo del manga revela algo muy importante.

Vía: One Piece