Despiden gente antes del estreno del remake de Until Dawn

Para quien no lo sepa, dentro de los próximos meses se estará lanzando una nueva versión de Until Dawn, juego que fue una de las exclusivas más queridas de Sony en el 2015, ya que presentaba una narrativa interesante donde las decisiones del usuario tenían impacto para sacar diferentes finales. Sin embargo, para este remaster quien se encarga del desarrollo no es Supermassive Games, sino un estudio propio de PlayStation llamado Ballistic Moon.

Reportan que de forma reciente dentro del estudio se ha despedido a un número no especificado de empleados justo antes del lanzamiento del juego, previsto para el mes de octubre. Aunque la compañía no ha emitido un comunicado oficial en sus redes sociales, los despidos se han hecho públicos a través de las redes profesionales de algunos de sus ex trabajadores.

Cassy Cornish, ex diseñadora de juegos junior, expresó en LinkedIn su pesar por haber sido echada, mencionando que la industria de los videojuegos, aunque emocionante, también es inestable. Otro ex empleado, Harry Williams, quien trabajó como diseñador técnico en el proyecto durante dos años, también anunció su salida, agradeciendo a sus colegas por la experiencia compartida y expresando su deseo de colaborar nuevamente en el futuro.

Acá lo mencionado por este:

Después de dos emocionantes años trabajando en el maravilloso Until Dawn 2024 en Ballistic Moon, desafortunadamente me despiden como diseñador técnico. ¡Me encantó trabajar con todos en BM y espero cruzarme con miembros de esa familia en proyectos futuros!

Estos despidos se producen en un momento crítico para Ballistic Moon, justo antes del lanzamiento de uno de los títulos más esperados del año. La falta de una comunicación oficial por parte del estudio ha dejado en incertidumbre a la comunidad de jugadores y a la industria en general, especialmente considerando la importancia del proyecto para el futuro del estudio.

Recuerda que el remaster de Until Dawn se lanza el 4 de octubre en PS5 y PC.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: Este asunto de deshacerse de gente antes del lanzamiento se está haciendo tradición. Pasó casi igual que con los desarrolladores de Visions of Mana.