Until Dawn fue uno de los juegos que marcaron a la generación del PlayStation 4, y posicionó a Supermassive Games como un estudio que había que mantener vigilado. Ahora, a nueve años de su lanzamiento original, una remasterización llegará a PlayStation 5 y PC en solo unos meses, y por fin sabemos exactamente cuándo es que esto sucederá.

Por medio de un nuevo comunicado, se ha confirmado que la remasterización de Until Dawn llegará a PlayStation 5 y PC el próximo 4 de octubre de 2024. Esta versión está a cargo de Ballistic Moon, y no solo nos presentará una serie de mejoras visuales, sino que se han agregado un par de opciones de accesibilidad para controles sin giroscopio. Esta es la descripción oficial de este título:

“Reconstruido y mejorado para consolas PS5 y PC, Until Dawn te invita a revivir la pesadilla y sumergirte en un apasionante juego de terror slasher donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.

Until Dawn es una historia de horror interactiva, en donde las decisiones del jugador determinan quién vive y quién muere a lo largo de la aventura. Rami Malek y Hayden Panettiere protagonizan este título, en donde las diferentes brechas narrativas incitan al jugador a revivir esta pesadilla una y otra vez hasta encontrar todas las variaciones posibles.

Te recordamos que la remasterización de Until Dawn llegará a PlayStation 5 y PC el próximo 4 de octubre de 2024. En temas relacionados, no podrás jugar Until Dawn en PC sin PSN. De igual forma, más actores se suman a la película de Until Dawn.

Nota del Autor:

Será interesante regresar a Until Dawn. Pese a que Supermassive Games expandió su fórmula con diferentes juegos desde entonces, este título sigue siendo recordado con cariño, y es probable que muchos disfruten de esta experiencia por primera vez por medio de esta remasterización.

Vía: VGC