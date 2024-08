La Opening Night Live de Gamescom promete sorpresas

La próxima semana por fin se llevará a cabo Gamescom y, al igual que en años pasados, Geoff Keighley llevará a cabo la Opening Night Live el 20 de agosto. De esta forma, se ha confirmado que en esta presentación tendremos un par de sorpresas, algo que ha emocionado a más de una persona.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Keighley confirmó que la ceremonia de inauguración de Gamescom no solo nos dará un nuevo vistazo a proyectos que ya conocemos, como Call of Duty: Black Ops 6, Monster Hunter Wilds y Sid Meier’s Civilization VII, sino que también veremos un par de sorpresas que cautivarán a todos los interesados.

Esto ha tenido una recepción positiva. Recordemos que durante la Opening Night Live del año pasado, careció de anuncios inesperados, por lo que la recepción del evento fue peor de lo esperado. Afortunadamente, parece que este no será el caso en esta ocasión. Aunque por el momento no hay muchos detalles, se espera que Atlus revele un proyecto completamente nuevo en esta edición.

Si bien la presencia de PlayStation y Nintendo no tienen mucha presencia en Gamescom, Xbox asistirá, por lo que bien podríamos tener información relacionada con títulos como Indiana Jones and the Great Circle y la expansión de Starfield. Solo nos queda esperar. Te recordamos que la Opening Night Live se llevará a cabo el próximo 20 de agosto de 2024. En temas relacionados, Xbox revela sus planes para este evento. De igual forma, esto es lo que cuesta mostrar un tráiler en Gamescom.

Nota del Autor:

Gamescom puede ser un gran evento para sorpresas inesperadas. Considerando que solo quedan un par de eventos grandes en el año, también es posible que las grandes compañías estén guardando sus mayores revelaciones para The Game Awards o incluso Tokyo Game Show.

Vía: Nintendo Life