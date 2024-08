Juegos de PlayStation Plus para agosto

Como ya es una costumbre a mediados de mes, PlayStation ha revelado la lista de juegos que llegarán a su servicio de Plus para los usuarios de las opciones Premium y Extra. En esta ocasión encontramos una selección que será del agrado de todos los que adoran los juegos de anime.

A partir del próximo 20 de agosto, títulos como The Witcher 3: Wild Hunt, Wild Hearts, Cult of the Lamb, y más estarán disponibles para todos aquellos con una suscripción a PlayStation Plus en sus niveles de Premium y Extra. Esta es la lista completa:

The Witcher 3: Wild Hunt | PS4, PS5

Wild Hearts Standard Edition | PS5

Cult of the Lamb | PS4, PS5

Ride 5 | PS5

Watch Dogs 2 | PS4

Sword Art Online: Last Recollection | PS4, PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Sword Art Online: Alicization Lycoris | PS4

Sword Art Online: Fatal Bullet | PS4

Sword Art Online: Hollow Realization | PS4

Por su parte, los usuarios que pagan por la suscripción de Premium, no solo tendrán acceso a estos títulos, sino que también tendrán la oportunidad de disfrutar de una selección conformada por juegos de PS VR y clásicos. Estos son:

Vacation Simulator | PS VR2

TimeSplitters | PS4, PS5

TimeSplitters 2 | PS4, PS5

TimeSplitters: Future Perfect | PS4, PS5

Sword Art Online: Lost Song | PS4

Sin lugar a duda, una selección bastante interesante que pone a la disposición del público títulos como The Witcher 3, uno de los mejores juegos de la pasada generación, así como una serie de entregas que valen mucho la pena, como la saga de TimeSplitters.

Recuerda, todos estos juegos estarán disponibles en PlayStation Plus Premium y Extra a partir del próximo 20 de agosto. En temas relacionados, estos son los juegos de PlayStation Plus Essentials para agosto. De igual forma, las reseñas de usuarios llegan a la PlayStation Store.

Nota del Autor:

Esta es una buena selección. Más allá de The Witcher 3, no hay algo completamente extraordinario, pero sigue siendo una lista de juegos que está enfocado en un público en general, por lo que algunos títulos tal vez no sean del agrado de muchos, pero otros más podrán apreciar las opciones de agosto.

Vía: PlayStation Blog