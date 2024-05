No será posible jugar God of War y Until Dawn en PC sin PSN

Este año han salido a la luz controversias por parte de PlayStation, y la que más llama la atención es una ligada a Helldivers 2, dado que en cierto punto Sony empezó a pedir a los usuarios que crearan una cuenta de PSN para accesar y esto no le ha gustado a gran parte de la comunidad, no por flojera sino porque este servicio no estaba disponible en todos los países. Y si bien esto lo revertieron por el bien del multiplayer, parece que su idea sigue fija para los siguientes AAA que llegan a la computadora.

Por lo que se puede ver en la ficha de Steam de God of War Ragnarok y Until Dawn, ambos juegos tendrán que ligarse a PSN para poder jugar, de lo contrario no será posible accesar a pesar de que el usuario ya haya pagado por el videojuego. Eso significa, que posiblemente no se pondrá a la venta en los territorios donde no exista el servicio, o que justo en ellos Sony retira la regla para poder jugarlos.

Acá la ficha del juego de Santa Monica:

Desarrollado por Santa Monica Studio y adaptado para PC en colaboración con Jetpack Interactive, llega God of War Ragnarök, un épico y emotivo viaje en el que Kratos y Atreus deberán decidir a qué se aferran y qué dejan ir. En God of War Ragnarök, la secuela del aclamado God of War (2018), el Fimbulvetr está en marcha. Kratos y Atreus deben viajar a cada uno de los Nueve Reinos en busca de respuestas mientras las fuerzas asgardianas de Odín se preparan para la batalla profetizada que supondrá el fin del mundo. Por el camino, explorarán paisajes míticos increíbles y se enfrentarán a temibles enemigos, como monstruos y dioses nórdicos. A medida que se avecina la amenaza del Ragnarök, Kratos y Atreus tendrán que elegir entre la seguridad de su familia y la de los reinos.

Recuerda que God of War Ragnarok sale a la venta el 19 de septiembre y Until Dawn en otoño de este año.

Vía: Steam