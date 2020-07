No, Crash Bandicoot 4 no tendrá microtransacciones, aclaran desarrolladores

Recientemente les comentamos sobre como una pista en la Microsoft Store parecía indicar que Crash Bandicoot 4: It’s About Time contaría con microtransaciones de algún tipo. Bueno, el día de hoy, Toys For Bob, desarrolladores de esta secuela, han revelado que este no será el caso.

Después de que el pánico se apoderó del público ante la posibilidad de ver algún tipo de microtransacción en la esperada continuación de la serie clásica de PS1, la cuenta oficial de Toys For Bob en Twitter ha aclarado esta situación, dejado en claro que Crash Bandicoot 4 no contará con microtransacciones. Esto fue lo que mencionaron:

We're seeing confusion about #MTX in @CrashBandicoot 4 and want to be 💎 clear: There are NO MICROTRANSACTIONS in #Crash4. As a bonus, the Totally Tubular skins are included in all digital versions of the game.

— Toys For Bob (@ToysForBob) June 30, 2020