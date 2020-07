The Mandalorian se extenderá hasta los libros y cómics

Debido a su enorme éxito, era de esperarse que The Mandalorian eventualmente se extendería hacia otros medios. El día de hoy, Disney y Lucasfilm anunciaron una nueva serie de cómics y libros que expandirán todo lo mostrado durante la primera temporada de la serie. Esta nueva linea editorial creará contenido apto para diferentes rangos de edad y ya sabemos lo que podemos esperar de los primeros materiales.

The Art of the Mandalorian (Primera Temporada) encabeza la lista de lanzamientos que también incluyen unas cuantas guías, una novela para adultos, y tres libros para lectores jóvenes. Acá los títulos y autores:

– The Art of The Mandalorian (Primera Temporada) por Phil Szostak; portada por Doug Chiang

– The Mandalorian: Novela Original (novela para adultos, Del Rey) por Adam Christopher

– The Mandalorian: The Ultimate Visual Guide (DK) por Pablo Hidalgo

– The Mandalorian: Aliados y Enemigos – Level Two Reader (DLP) por Brooke Vitale

– The Mandalorian: 8×8 Storybook (pendiente de título) por Brooke Vitale

– The Mandalorian: Novelización Infantil por Joe Schreiber

Disney+ ha confirmado que la segunda temporada de la serie debutará a finales de este año y contará con la participación de uno de los personajes más entrañables en toda la historia de Star Wars.

Via: ComicBook