¡Boba Fett regresará en la segunda temporada de The Mandalorian!

Los fans han estado esperando el regreso de Boba Fett desde su “muerte” en Star Wars: El Regreso del Jedi. Ahora, se ha confirmado que este aclamado personaje formará parte de la segunda temporada de The Mandalorian.

Originalmente, este cazarrecompensas fue interpretado por Jeremy Bulloch en su debut live-action, mientras que en Star Wars: Attack of the Clones, Temuera Morrison dio vida a su padre Jango Fett y nos introdujo a la idea de que Boba era su clon. Desde esta revelación, Morrison ha prestado su voz al personaje en series animadas y demás proyectos, además de que será él quien se encargue de interpretarlo durante The Mandalorian.

Desde que se reveló la existencia de The Mandalorian, los fans se han estado preguntando sobre la posibilidad de ver a Boba Fett regresar para esta serie. Al final del episodio “The Gunslinger”, se pudo ver una figura similar a Boba pero su identidad jamás fue confirmada.

A pesar de que la segunda temporada de The Mandalorian está por estrenarse este año, Disney ya aprobó una tercera parte, la cual se espera que debute en 2021, pero debido a la situación del COVID-19, es probable que su producción pueda demorarse. De igual manera, Rosario Dawson está sonando muy fuerte para el papel de Ahsoka Tano durante esta segunda temporada, así que se ve que estará mucho mejor que la primera.

Via: ComicBook