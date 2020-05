Así celebran los fans el Día de Goku 2020

Años atrás, la Asociación Japonesa de Aniversarios (AJA) declaró que el 9 de mayo, sería conocido oficialmente como el Día de Goku en honor al protagonista de la aclamada franquicia de Akira Toriyama, Dragon Ball. La AJA indicó que los números 5 y 9 pueden ser pronunciados como Go y Ku, y de ahí surgió este concepto. Aunque en esta región estamos a 8 de mayo, en Japón ya es 9 y los fans se encuentran celebrando.

A continuación, te dejamos algunos comentarios e ilustraciones que nos recuerdan por qué Goku es uno de los personajes más queridos de esta industria:

Didn’t have time to draw anything new, so I’ll repost a few pieces that share my love for dad Goku. His relationship with Gohan is one of my favorite parts of the series. #GokuDay #悟空の日 #ドラゴンボール pic.twitter.com/HLAUi6kb23

Happy Goku Day Everyone!

It’s that time of the year again so I’ve made this drawing to celebrate the day. I’m quite proud of how this one turned out and I think it’s my best drawing to date and I really hope you guys like it.#GokuDay #GokuDay2020#悟空の日#悟空の日2020 pic.twitter.com/r4YwYZLPIs

— FTW Arts || Commissions Closed (@FTWStudios99) May 8, 2020