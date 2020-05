¿The New Mutants se va por el lanzamiento digital?

¿Qué demonios está pasando con The New Mutants? Desde que comenzó su producción, parece que esta película sufre de algún tipo de maldición o algo por el estilo. Esta cinta finalmente iba a ver la luz del día el 1 de abril de este año, pero la lamentable pandemia del COVID-19 forzó el cierre de cines en casi todo el mundo. Ante esto, parece que Disney tiene otra estrategia para su lanzamiento.

Aparentemente, la Compañía del Ratón consideró en algún punto lanzar The New Mutants de manera digital, a través de diferentes plataformas de streaming, pero eventualmente decidió que este largometraje sí debía salir formalmente en cines. Ahora, parece que re-pensaron su estrategia, pues The New Mutants apareció misteriosamente en Amazon listada como pre-venta por $25 dólares.

No se trata de una renta, sino de la película completa para que tú te la quedes. Dicho listado no menciona una fecha de lanzamiento ni nada similar, así que no nos queda mas que esperar por información oficial de Disney o alguien involucrado directamente con la producción.

Via: ComicBook