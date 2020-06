¡Más gameplay de Crash Bandicoot 4!

El día de hoy, Activision y Toys For Bob confirmaron el secreto a voces más sonado de los últimos días, Crash Bandicoot 4: It’s About Time ya está en desarrollo para PS4 y Xbox One, y llegará a nuestras manos este año. Ahora, aunque en su momento vimos un tráiler, los responsables de esta aventura han liberado un nuevo vídeo con gameplay de la secuela que tanto hemos esperado.

El adelanto cuenta con casi tres minutos de gameplay, en donde podemos ver un poco de lo que nos espera en esta aventura. En específico, vemos a Crash y a Coco atravesar un par de niveles con la ayuda de las Quantum Masks, poderosos objetos que controlan el espacio y tiempo. Nos hubiera gustado ver un poco de las mecánicas que emplearemos al usar a Neo Cortex, aunque es seguro que veremos más de esto en un futuro.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time llegará a PlayStation 4 y Xbox One el próximo 2 de octubre de 2020. Por el momento no hay algún tipo de información sobre una versión para PC o Nintendo Switch. Si deseas conocer más sobre este título, y checar su tráiler de lanzamiento, lo puedes hacer aquí.

Vía: Gematsu