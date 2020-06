Facebook compra Ready At Dawn, creadores de The Order: 1886

Ready At Dawn es un estudio que recordarás por su trabajo en The Order: 1886, una de las primeras exclusivas del PlayStation 4. Ahora, a cinco años del lanzamiento de este título, esta compañía se unirá a la lista de estudios de desarrollo first party de Facebook, y trabajará en títulos de realidad virtual bajo el logo de Oculus Studios.

Ready At Dawn continuará operando desde sus oficinas en Irvine, California, y Portland, Oregón, donde seguirán trabajando en Lone Echo II, una secuela de Lone Echo de 2017, el cual estará disponible a finales de este año. Esto fue lo que comentó Mike Verdu, jefe de contenido de realidad virtual en Facebook, al respecto:

“Como parte del equipo de Oculus Studios, Ready At Dawn continuará creando contenido de realidad virtual memorable, inmersivo e innovador para jugadores de todo el mundo como un estudio operado independientemente”.

Actualmente Ready at Dawn está trabajando en un port de Echo Arena, ahora llamado Echo VR, para Oculus Quest. De igual forma, están desarrollando Lone Echo 2, el cual llegará a Oculus Rift a finales de este año. Facebook no ha anunciado ningún proyecto adicional para el estudio.

Ready at Dawn es el tercer estudio de realidad virtual en ser adquirido por Facebook. A finales de 2019, la compañía compró el desarrollador de Beat Saber, y luego, en febrero de este año, anunció la adquisición del equipo de Ira de Asgard, Sanzaru Games. En temas relacionados, Microsoft cerrará Mixer y ahora se unirá con Facebook Gaming.

Vía: Oculus