Netflix ha estado trabajando en un anime de Devil May Cry desde el 2018. Si bien durante años no tuvimos información sobre este proyecto, ahora nos encontramos a solo un par de meses de su estreno. De esta forma, la plataforma de streaming ha revelado más información sobre esta serie, así como su opening, el cual no solo nos muestra a Dante en acción, sino que está acompañado de la perfecta canción para este personaje.

Por medio de sus redes sociales, Netflix compartió la secuencia de apertura del anime de Devil May Cry. Aquí podemos ver a Dante pelear contra demonios con un estilo artístico muy llamativo. Para acompañar esto, podemos escuchar Rollin de Limp Bizkit, una decisión que llama la atención, que funciona a la perfección con el tipo de historia que la compañía quiere ofrecer y el hecho de que esta serie se desarrolla a finales de la década de 1990 e inicios del nuevo siglo.

El anime de Devil May Cry será una realidad gracias a Studio Mir, el mismo equipo de Corea del Sur que nos entregó X-Men ’97, Harley Quinn y The Legend of Korra. Junto a esto, Adi Shankar, quien ha trabajado en la adaptación de Castlevania para Netflix, tiene el puesto de productor ejecutivo, y asegura que este nuevo proyecto es una de las mejores series en esta plataforma.

Aunque por el momento no hay muchos detalles sobre la historia, sabemos que el anime incorporará elementos del manga precuela de Devil May Cry 3. Además, Johnny Yong Bosch, conocido por su papel como Nero en la saga, será la voz del joven Dante en esta nueva versión animada.

El anime de Devil May Cry llegará a Netflix el próximo 3 de abril de 2025. En temas relacionados, este es el primer vistazo oficial a la segunda temporada de Wednesday. De igual forma, Netflix retira la fecha de estreno para los nuevos capítulos del live action de One Piece.

Vía: Netflix