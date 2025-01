2025 es un año muy importante para Netflix. A lo largo de los próximos 12 meses, el gigante de streaming nos dará la oportunidad de disfrutar de múltiples producciones muy esperadas, como la quinta temporada de Stranger Things y la tercera temporada de Squid Game. Uno de los shows más esperados es, sin lugar a dudas, la segunda temporada de Wednesday, con Jenna Ortega, de la cual por fin tenemos un avance oficial.

Como parte de su video You’re Not Ready, Netflix nos muestra algunos de los proyectos que veremos a lo largo del 2025, pero no de la forma tradicional. En lugar de un avance normal, seguimos a una chica que se adentra a los diferentes mundos de producciones como The Witcher y Emily in Paris. Sin embargo, el único momento que no sigue esta lógica nos muestra un par de segundos de la segunda temporada de Wednesday.

El pequeño avance nos muestra a la protagonista en el Hospital Psiquiátrico de Willowhill. Aquí, se reencuentra con Tyler Galpin. Lamentablemente, los detalles de este reencuentro aún son un misterio, y es probable que Netflix no esté dispuesto a divulgar más información hasta que el primer tráiler oficial de la nueva temporada esté disponible en un futuro.

De igual forma, por el momento no hay una fecha de estreno para la segunda temporada de Wednesday, más allá de una venta del 2025. En temas relacionados, este es el nuevo vistazo a la quinta temporada de Stranger Things. De igual forma, ya hay fecha de estreno para la última temporada de Squid Game.

Vía: Netflix