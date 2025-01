Squid Game es, sin lugar a dudas, una de las producciones más importantes de Netflix. La serie de Corea del Sur ha cautivado a millones de fans en todo el mundo, quienes esperan con ansias el desenlace de esta historia. Afortunadamente, la compañía de streaming ha confirmado cuándo es que la tercera y última temporada del show estará disponible.

Por medio de sus redes sociales, Netflix ha confirmado que la tercera y última temporada de Squid Game estará disponible el próximo 27 de junio de 2025. Esto significa que la espera terminará antes de lo pensado. Recordemos que la segunda temporada de la serie llegó a la plataforma de streaming en diciembre del 2024. Junto a esto, se han compartido una serie de imágenes que nos dan una idea de lo que nos espera en los nuevos capítulos.

Nothing can prepare you for the final season. Squid Game Season 3 premieres June 27. #NextOnNetflix pic.twitter.com/qoPAqWTRHD

— Squid Game (@squidgame) January 30, 2025