Hace un par de días se llevó a cabo el Developer_Direct de Xbox, y en abril veremos un nuevo Nintendo Direct. Ahora, se ha confirmado que la próxima semana podremos disfrutar del siguiente Capcom Spotlight, presentación que nos dará un mejor vistazo a algunos de los juegos en los que la compañía japonesa está trabajando en estos momentos.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que el próximo 4 de febrero, a las 2:00 PM (hora del Pacífico), o 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo una nueva edición de Capcom Spotlight. Esta presentación tendrá una duración aproximada de 35 minutos, en donde tendremos más información sobre Monster Hunter Wilds, Onimusha Way of the Sword, Capcom Fighting Collection 2 y Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Monster Hunter Wilds llegará a nuestras manos a finales del próximo mes de febrero, por lo que esta presentación nos dará un vistazo más a este esperado juego antes de su lanzamiento. Por su parte, Capcom Fighting Collection 2 aún no tiene fecha de lanzamiento, por lo que es probable que el evento por fin revele cuándo es que esta colección estará disponible.

Onimusha Way of the Sword es un caso especial. El juego fue revelado durante la pasada ceremonia de The Game Awards, y estará disponible hasta el 2026, por lo que el evento de la siguiente semana seguramente nos dará un mejor vistazo a este título, sin compartir muchos detalles específicos. Por último, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es un juego que ya está disponible, por lo que su presencia en la presentación es algo que ha llamado la atención de más de una persona.

Considerando su posición, muchos fans han señalado que Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics podría recibir Marvel vs. Capcom 3 como una forma de expansión o DLC. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta colección. Recuerda, el siguiente Capcom Spotlight se llevará a cabo el 4 de febrero a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, Capcom quiere revivir más series antiguas. De igual forma, un nuevo Marvel vs. Capcom podría ser realidad.

Nota del Autor:

La presencia de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es algo que me intriga mucho. La posibilidad de ver más contenido para esta colección es algo muy interesante, pero tampoco hay que ilusionarse mucho con este apartado.

Vía: Capcom