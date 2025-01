El final de Attack on Titan fue uno de los mayores eventos en el mundo del anime en 2023. Si bien han pasado casi dos años desde que el viaje de Eren Jaeger concluyó, MAPPA no está listo para dejar ir a su mina de oro, por lo que hace tiempo confirmaron que el desenlace de esta historia llegaría a los cines a nivel mundial. Ahora, Crunchyroll ha confirmado exactamente cuándo es que esto sucederá en México y América Latina.

Por medio de un comunicado oficial, Crunchyroll, quienes están a cargo de la distribución de la cinta, ha confirmado que Attack on Titan: EL ATAQUE FINAL llegará a los cines de México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica el próximo 27 de febrero de 2025. De esta forma, todos los interesados podrán disfrutar de la conclusión a uno de los animes más importantes de los últimos en la pantalla grande.

Ahora, es importante mencionar que Attack on Titan: EL ATAQUE FINAL no es una conclusión alterna, o una película original. La cinta nos permitirá disfrutar de los últimos dos capítulos del anime en un formato cinematográfico. Si quieres prepararte para este evento, puedes disfrutar de casi todos los episodios de Attack on Titan de forma gratuita en Crunchyroll, con la excepción de los últimos dos.

Para aquellos que no lo recuerden, Attack on Titan nos presenta a Eren Jaeger, un joven que se une al Cuerpo de Exploración para pelear contra los Titanes que amenazan a su pueblo. Sin embargo, conforme la trama avanza, descubre un conflicto social y político que va más allá de los muros de su hogar. Para el final del anime, sus motivaciones son complejas y más que un héroe tradicional, el protagonista es visto por muchos como un villano.

Recuerda, Attack on Titan: EL ATAQUE FINAL llegará a los cines de México y América Latina el próximo 27 de febrero de 2025. En temas relacionados, te decimos dónde ver el final del anime con doblaje al español latino. De igual forma, este es el nuevo tráiler de esta cinta.

Vía: Comunicado oficial