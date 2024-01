Dónde ver el final de Attack on Titan con doblaje latino

Después de mucho tiempo de estar al aire, el anime de Attack on Titan finalmente llegó a su conclusión el año pasado, y lo mejor de todo, es que conforme avanzaban las sagas se fue sacando el correspondiente doblaje latino que tanto se ha puesto en las tendencias por el buen trabajo de actuación. Sin embargo, estaba pendiente el capítulo que daba cierre a todo en nuestro idioma, algo que acaba de cambiar justamente el pasado 7 de enero del año en curso.

Para celebrar que este doblaje ha tenido su final, medios se han puesto en contacto con los actores de este proyecto, en el caso de quien le da voz a Eren Jaeger, Miguel Ángel Leal, menciona que con este proyecto en particular han tenido que esforzarse mucho más en comparación a otros. Eso se debe a que se ha trabajado de manera muy rápida, pues se tiene el compromiso de entregar cada segmento a los pocos días de estrenado con el idioma original, lo que los hace prepararse poco para decir todos diálogos.

Aquí lo que le dijo al medio Xataka en entrevista:

Desde el inicio fue una ventaja, cuando empezamos el doblaje teníamos dos o tres temporadas ya vistas por los fans donde ya nos podían dar su opinión. Incluso para Gerry (Gerardo Ortega) fue un poco más sencillo porque ya nos podían poner más en contexto. Estaría muy cool haber conocido el final o lo que tiene en mente el creador Isayama. Si lo supiéramos podríamos a veces repetir algunas escenas del principio, ya sabiendo cómo termina y más en Attack on Titan” por tener muchas referencias del principio al final y del final al principio.

En cuanto la plataforma que se ha elegido para tener toda la serie doblada es Crunchyroll, la cual contiene cada uno de los episodios desde la primera temporada, siendo la opción ideal para que la gente que no conozca el proyecto pueda meterse de lleno sin tener que esperar años para su salida. Por otro lado, Netflix cuenta con las primeras aventuras pero no mucho más, y HBO Max ha metido las películas en las cuales se hacen resúmenes de arcos en concreto.

Vía: XT

Nota del editor: La verdad nunca he visto un capítulo de este anime, pero seguramente le eche un ojo a futuro cuando lo pongan en otro lado que no sea Crunchyroll, es que no me gusta esa plataforma. Aquí agradezco que cosas como One Piece con doblaje lleguen a Netflix.