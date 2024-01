LG presenta la primera televisión transparente del mundo

En estos momentos se está presentando una edición más del CES, lugar en el que varias compañías de tecnología se ponen a mostrar sus novedades para salir al mercado en los siguientes meses. Entre los dispositivos que se lanzan son las televisiones, las cuales han ido evolucionando desde el modelo cuadrado hasta la de resolución ancha que contamos en la actualidad, y ahora parece que las cosas van un paso más allá en el futuro.

En esta ocasión han presentado la OLED T , lo que la compañía llama el primer televisor OLED inalámbrico transparente, con resolución 4K y la tecnología de transmisión inalámbrica de LG para audio y video. La unidad también cuenta con una pantalla de contraste que se desliza hacia abajo formando una caja en su base que puede subir o bajar con solo presionar un botón.

Hablando de los detalles adicionales, la tv funciona con el nuevo procesador Alpha 11 AI de LG con cuatro veces el rendimiento del chip de la generación anterior. La potencia ofrece un rendimiento gráfico un 70 por ciento mayor y velocidades de procesamiento un 30 por ciento más rápidas, según la compañía. Funciona con Zero Connect Box de la compañía que debutó en el M3 OLED del año pasado y que envía video y audio de forma inalámbrica al televisor. Lugar donde se conectan todos los dispositivos de transmisión y consolas a esa caja.

Vale la pena mencionar, que al haberse expuesto en la ferie, se puede ver como una especie de pesera o hasta proyector, lo cual es innovador, pero a la vez da impresión de que realmente no tiene algún tipo de fondo, por lo que se podría trabajar más en ese aspecto respecto a su tecnología. Eso sí, no deja de ser impresionante el cómo se ha logrado tener un producto de tal naturaleza, se habla de que en algún punto de 2024 llegarán a la venta, pero no hay mes exacto.

vía: Engadget

Nota del editor: Sin duda es buena tecnología, pero también me da ansiedad el ver que realmente no hay fondo, al menos en las imágenes que nos han presentado. Seguramente es algo que se va a arreglar antes de que se pongan a la venta en los siguientes meses.