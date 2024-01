Exclusiva de Xbox es clasificada para Switch y PS4

Tan solo empezar el año se han dado a conocer pistas en relación a videojuegos que estarán llegando dentro de los próximos meses a plataformas como PS4 y Nintendo Switch, pues se ha hablado que un videojuego de Bethesda o Zenimax Media estará aterrizando a estas consolas. Y como ahora es una empresa de Microsoft, claramente se trata de alguna “exclusiva” lanzado a lo largo del 2022, teniendo tal cual el nombre de lo que seguramente podremos comprar próximamente.

Según por lo compartido en las redes, la página de clasificación de Australia pone en sus registros que el proyecto conocido como 2022A es ni más ni menos que Hi-Fi Rush, juego desarrollado por Tango Gameworks en una división secundaria a lo que estaban haciendo con Ghostwire: Tokyo. Y justamente en las imágenes compartidas, se pone en los nombres a quien anteriormente fue el líder de este estudio, Shinji Mikami, quien en los primeros meses del año dejó la compañía para emprender nuevo camino.

Aquí el post:

Project 2022A Likely Hi-Fi Rush Gets Rated For PS4 & Switch:

Another Unknown Game From Zenimax Media Gets Rated For PS5 & Switch "Project 2023B" pic.twitter.com/Nq6it1OQfL

— @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) January 8, 2024