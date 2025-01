Chris Evans no aparecería en Avengers: Doomsday

Hace tiempo, un reporte reveló que Chris Evans regresaría al MCU como Captain America en Avengers: Doomsday, misma película en donde Robert Downey Jr. interpretará a Dr. Doom. Sin embargo, parece que este ya no será el actor, puesto que el actor ha negado su participación en el siguiente capítulo de este universo cinematográfico.

En una reciente entrevista con Anthony Mackie para Esquire por el próximo estreno de Captain America: Brave New World, el actor fue cuestionado si sabía algo sobre la participación de Evans en Avengers: Doomsday. Para la sorpresa de muchos, el portador del escudo reveló que Evans le confesó que no tenía planes para actuar en esta cinta. Esto fue lo que comentó Mackie:

“Hablé con Chris hace unas semanas y no estaba sobre la mesa en ese momento. Al menos, no me dijo que estaba sobre la mesa, porque le pregunté. Le dije: ‘Sabes, dijeron que traerán a todos de regreso para la película. ¿Vas a regresar?’ Él dijo: ‘Oh, ya sabes, estoy felizmente retirado’”.

Ahora, y como Spider-Man: No Way Home lo dejó claro, la verdad la sabremos hasta el estreno de la película. Chris Evans y el resto del elenco pueden señalar que el actor no participará en Avengers: Doomsday, pero nada es certero en estos momentos.

Recordemos que previos rumores han señalado que el guion original de Avengers: Kang Dynasty nos mostraría versiones malvadas de los seis originales Vengadores, concepto que aún puede ser una realidad en Doomsday. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre la supuesta participación de Chris Evans en la película. De igual forma, estos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars.

Vía: Esquire