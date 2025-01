Stranger Things es una de las series más esperadas de Netflix. Aunque por el momento no hay una fecha de estreno para la quinta y última temporada, esto podría cambiar dentro de poco. Como parte de una larga serie de anuncios, el gigante de streaming ha compartido un nuevo vistazo a Eleven en los nuevos capítulos del show.

Por medio de redes sociales, Netflix compartió un nuevo póster de la quinta temporada de Stranger Things. El pequeño teaser nos muestra un letrero de “Persona Perdida” para Eleven. Aunque los detalles no son claros, todo indica a que la protagonista sigue escapando de la ley.

Who’s *really* looking for Jane Hopper?

You’re not ready for what’s to come in Stranger Things 5 #NextOnNetflix pic.twitter.com/ziLC04qEe0

— Stranger Things (@Stranger_Things) January 30, 2025