Marvel’s Spider-Man 2 por fin está disponible en PC y, como parece ya ser una tendencia con los lanzamientos de PlayStation en esta plataforma, la recepción es mixta. Si bien el trabajo de Insomniac Game sigue siendo increíble, esta versión de la exclusiva de PS5 presenta una serie de problemas técnicos y glitches que arruinan la experiencia de los usuarios en PC.

En estos momentos, Steam nos muestra que solo el 54% de las reseñas del público son positivas. La mayoría de las quejas de este título están relacionadas con su desempeño. Aquí encontramos comentarios de usuarios que han reportado crasheos constantes, así como múltiples glitches relacionados con aspectos como iluminación, modelos de personas, y las físicas. Como era de esperarse, esto no ha sido del agrado del público, especialmente de aquellos con un equipo de gama alta, quienes no se han visto exentos de estos inconvenientes.

Notablemente, esta no es la primera vez que algo así sucede. Casi todos los lanzamientos de PlayStation en PC han experimentado serios problemas de rendimiento durante su lanzamiento. Afortunadamente, Nixxes Software, quienes se encargan de estos ports, usualmente trabajan para entregar la experiencia prometida, algo que se hace realidad un par de semanas después del lanzamiento de cierto juego.

De esta forma, es muy probable que los problemas que aquejan a los usuarios de Marvel’s Spider-Man 2 en PC desaparezcan en un futuro. Sin embargo, y como siempre sucede en estos casos, la primera impresión usualmente es la más importante, por lo que algunos probablemente dejen el juego antes de que las soluciones estén disponibles. En temas relacionados, Sony remueve el uso de PSN en Marvel’s Spider-Man 2 para PC. De igual forma, este es el número de copias que ha vendido este título.

Nota del Autor:

Para este punto, parece que es simplemente mejor no comprar un juego de PlayStation para PC en su lanzamiento, y esperar un mes hasta que sea funcional. Si bien no me he topado con glitches en previas experiencias de este tipo, está claro que algunos jugadores sufren más que otros en este apartado.

Vía: Steam